Zwei Leistungsträger verlängern Der Aufstieg ist das Ziel: Wichtiges Duo bleibt bei den Gladiators

Sie sind die erfahrensten Spieler des Teams, die ältesten – und beide standen in der vergangenen Zweitliga-Saison in allen Spielen auf dem Parkett, 34 Mal in der Hauptrunde, acht Mal in den Playoffs: Center Maik Zirbes (34) und Flügelspieler JJ Mann gehörten zweifellos zu den Leistungsträgern im Gladiators-Team, an ihnen gab es kein Vorbei.