Gladiators-Spieler Vertrag läuft heute aus: Wie geht es mit Jordan Barnes weiter?

Das dürfte der Grund sein, warum die Gladiators am Wochenende oder auch am Montagmorgen weder Abschied noch Verlängerung vermelden konnten: Trier würde Barnes gerne bis zum Saisonende halten, um die Gladiators in den Playoffs noch stärker zu machen – aber eben auch nicht um jeden Preis. „Die Verhandlungen laufen noch“, sagt Ewertz. Heißt wohl: Der Agent von Barnes pokert noch. So oder so dürfte aber spätestens am Dienstag klar sein, ob der US-Amerikaner bleiben oder gehen wird.