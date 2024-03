Basketball in Trier Nach langem Ringen: Topscorer bleibt bei den Gladiators

Mit welchem Personal die Trierer ins nächste Auswärtsspiel am Samstag beim BBL-Absteiger Bayreuth gehen werden? Da ist zumindest ein Fragezeichen weg – Jordan Barnes, dessen Zwei-Monats-Vertrag am Montag endete, bleibt ein Gladiator. „Ja, es ist durch“, sagte Andre Ewertz dem Volksfreund – und da klingt viel Erleichterung mit und auch die Nachwirkung eines langen Montagabends. Die Gespräche hätten sich bis zum späten Abend hingezogen. Barnes‘ Berater gilt als knallharter Verhandler. Und sein Schützling hatte in Trier auch durchaus Eigenwerbung für eine Vertragsverlängerung betrieben. Der Aufbauspieler erhält einen Vertrag bis zum Saisonende - und wird damit eine wichtige Alternative im Gladiators-Kader sein. „Es liegt auf der Hand, dass beide Seiten extrem von einer Weiterverpflichtung profitieren“, kommentierte Jacques Schneider, Co-Trainer und Sportlicher Leiter. „Jordan hat uns in einer sehr wichtigen Phase stabilisiert und ist als Leader vorangegangen.“