2. Bundesliga : Zweiter Auswärtssieg: Gladiators wahren weißen Weste

Karlsruhe/Trier Drei Spiele, drei Siege, ganz oben in der Pro A: die Römerstrpm Gladiators haben ihre weiße Weste auch am Samstagabend auch bei den PS Karlsruhe Lions ausgebaut.

KARLSRUHE Das deutliche und überaus souveräne 96:75 (47:32) war der dritte Sieg in Serie gegen die Badener, nachdem schon beide Duelle in der Vorsaison zugunsten der Trierer ausgegangen waren. Mit 25 Punkten war Brody Vukovich Clarke bester Trierer Korbjägervor Jonas Grof (15 Punkte).

Nach dem perfekten Saisonstart mit den Siegen in Bremerhaven und gegen Paderborn traten die Gladiators in der Lina-Radke-Halle mit breiter Brust und viel Selbstvertrauen an. Und das bekamen die Gastgeber schnell zu spüren, denn das Team von Cheftrainer Marco van den Berg legte nach zwei Dreiern zum 6:1 los wie die Feuerwehr und führte nach nur fünf Minuten mit 11:1 – gefolgt vom Karlsruher Time-Out.