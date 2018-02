später lesen Basketball-Bundesliga Göttingen nimmt Buford unter Vertrag Teilen

Der vom Abstieg bedrohte Basketball-Bundesligist BG Göttingen hat für den Saisonendspurt den US-Amerikaner William Buford verpflichtet. Wie der Verein am Montag bekannt gab, wird der zuletzt vereinslose 28 Jahre alte Shooting Guard am Mittwoch in Göttingen erwartet. Möglich wurde die Verpflichtung durch das zusätzliche Engagement einiger Sponsoren. Der 1,96 Meter große Buford, der bereits in der Saison 2015/16 für die Tigers Tübingen in der BBL aktiv war, stand zuletzt bis November 2017 beim französischen Erstligisten BCM Gravelines Dunkerque unter Vertrag.