Basketball-Bundesliga : „Gutes Ergebnis“: BBL will Saison zu Ende spielen

„Gutes Ergebnis“: BBL will Saison zu Ende spielen

Die Basketball-Bundesliga will den Spielbetrieb fortsetzen. Foto: Uwe Anspach/dpa

Köln Die Basketball-Bundesliga hat sich gegen einen Saison-Abbruch entschieden. Das Konzept für die erhoffte Fortsetzung der Spielzeit ist außergewöhnlich: Zehn Teams wollen in Turnierform an nur einem Standort binnen drei Wochen den Meister küren.

Mit einem Rumpf-Aufgebot von zehn Teams will die Basketball-Bundesliga trotz der Coronavirus-Krise ihren Meister in Turnierform an nur einem Standort küren.