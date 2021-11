Basketball-Nationalmannschaft : Herbert legt los: Mit Rumpfteam in aussichtsreiche Zukunft

Nürnberg Der Neue übernimmt - und sieht die erste große Aufgabe darin, aus einem Rumpfkader eine starke Einheit zu formen. Ein Heimsieg gegen Außenseiter Estland ist für Gordon Herberts Truppe absolut Pflicht.

Das gilt am Donnerstag für das Duell mit Estland in der Arena am Nürnberger Tillypark noch nicht. „Das Positive ist, dass wir junge Spieler für Deutschland testen können“, sagte Herbert über den Kader, der statt mit Schröder und Co. mit Talenten wie Aufbauspieler Justus Hollatz von den Hamburg Towers auskommen muss. Der Bundestrainer will - sofern es die Corona-Regeln zulassen - auch alle NBA-Spieler persönlich treffen, hat sich aber zunächst auf das aktuelle Fenster mit Spielen gegen Estland und am Sonntag in Polen konzentriert.