Basketball „Historische Nacht“: DBB-Frauen erstmals bei Olympia dabei

Vor allem Starspielerin Satou Sabally ging in den Tagen von Brasilien an ihre körperlichen Grenzen. Die 25-Jährige von den Dallas Wings spielte mit einer Schulterverletzung in der entscheidenden Begegnung und konnte am Ende mit der linken Hand kaum noch werfen. Immer wieder hielt sie sich den Arm, was Sabally aber nicht daran hinderte, mit 20 Punkten und elf Rebounds ein Double-Double aufzulegen und in der dramatischen Schlussphase zur entscheidenden Spielerin zu werden. „See you soon in Paris AAAAAAH“, schrieb Sabally in den sozialen Medien.