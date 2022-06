Basketball-Bundesliga : Hoeneß hakt BBL-Titel noch nicht ab: „Bin Daueroptimist“

Berlin Trotz des 0:2-Rückstandes in der Finalserie gegen Alba Berlin hat Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß die Meisterschaft für Münchens Basketballer noch nicht komplett abgeschrieben.

Die Bayern gastieren an diesem Freitag (19.00 Uhr/Sport1 und Magentasport) bei Alba Berlin. Die ersten beiden Spielen haben die Berliner dominiert. Mit einem weiteren Sieg könnte Alba den dritten Meistertitel in Serie in der mit 14.500 Zuschauern ausverkauften Mercedes Benz-Arena bereits perfekt machen.