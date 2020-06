Basketball-Bundesliga : Hoeneß: Trotz Kulisse „spannende Spiele“

München Ehrenpräsident Uli Hoeneß vom FC Bayern rechnet für das Meisterturnier der Basketball-Bundesliga trotz der Geisterkulisse im Münchner Audi Dome nicht mit einem Leistungsabfall der Teams.

„Natürlich brauchen die Mannschaften, weil sie ja keine Vorbereitungsspiele machen konnten, vielleicht ein bisschen Zeit, um sich wieder richtig zu finden“, sagte der 68-Jährige am Freitagabend auf dem YouTube-Kanal der Münchner. „Da sie schon fast eine Dreiviertel-Saison gespielt haben, dürfte das nicht so ein großes Problem sein, wie wenn sie nach einem zwei-, dreimonatigen Sommerurlaub zurückkämen. Ich bin überzeugt, da die Bedingungen für alle Mannschaften gleich sind, dass es von Anfang an spannende Spiele geben wird.“