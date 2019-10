Basketball : Inklusives Basketball-Team braucht Unterstützung

Trier (red) Die inklusive Basketball-Mannschaft „Unified“ der Lebenshilfe Trier sucht dringend Unterstützung. Gesucht werden vor allem die so genannten Unified-Partner, die beeinträchtigte Sportler beim Training und im Spiel unterstützen.Aktuell besteht die Mannschaft aus einem Trainer, zwölf Sportlern mit geistiger Beeinträchtigung und einer Unified-Partnerin.

Trainer Sandro Mariotti erklärt: „Wir sind wirklich für alle offen – egal ob Mann oder Frau, egal welches Alter und völlig egal, ob mit Beeinträchtigung oder ohne. Bei uns geht es weniger um den Wettkampfgedanken, als vielmehr darum, einfach gemeinsam Sport zu machen und Spaß zu haben. Aber natürlich ist es dennoch angedacht, auch an inklusiven Turnieren – zum Beispiel im Rahmen von Special Olympics Rheinland-Pfalz – teilzunehmen.“ Das Mindestalter beträgt 14 Jahre. Das Training findet immer mittwochs von 18:30 bis 20 Uhr in der Arena Trier statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich per Mail an basketball@lebenshilfe-trier.de melden.