Basketball : Ein Deutscher Meister und seine besondere Beziehung zu Trier: Basketball-Nationalspieler Thiemann im Interview

Ein Deutscher Meister aus Trier: Johannes Thiemann im Trikot von Alba Berlin. Foto: dpa/Andreas Gora

Trier/Berlin Johannes Thiemann gehört zu Deutschlands besten Basketballern, ist gerade Meister mit Alba Berlin geworden, spielt für das Nationalteam. Und – hätten Sie’s gewusst – er kommt von der Mosel. Ein Gespräch über seine Geburtsstadt, Leben im Quarantäne-Hotel und Rassismus-Erfahrungen.

(mfr) Ein paar Minuten, er rufe gleich zurück, versichert Johannes Thiemann, als ihn der Trierische Volksfreund in der vergangenen Woche auf dem Handy erreicht. Er müsse noch eben mit dem Roller nach Hause fahren, komme gerade vom Einkaufen. Kein Problem, bleibt ein wenig Zeit, um schon mal auf die Karriere des 26-Jährigen zu schauen: Debüt in der Basketball-Bundesliga für Bamberg in der Saison 2013/14, da ist er 19 Jahre alt. Parallel ist Thiemann in dieser Zeit für das Bamberger Ausbildungsteam Baunach in der 2. Bundesliga aktiv, trifft mit den Franken in der Spielzeit 2015/16 auch zweimal auf die Gladiators Trier. Über Ludwigsburg landet der 2,05-Meter-Center 2018 bei Alba Berlin. Dort gehört Thiemann seitdem zum Stammpersonal, steht in Bundesliga und Euroleague auf dem Parkett, ist zudem für die deutsche Nationalmannschaft im Einsatz. Die Krönung dann in diesem Jahr: Mit Alba holt der Mann mit der Nummer 32 das Double aus Meisterschaft und Pokal. Johannes Thiemann gehört derzeit zu den besten deutschen Basketballern.

Als er schließlich mit dem Roller zu Hause angekommen ist, meldet er sich telefonisch zurück und nimmt sich Zeit für ein Gespräch, in dem es über weit mehr als Basketball gehen wird.

Herr Thiemann, wie oft haben Sie in den vergangenen Wochen mit Trier telefoniert?

Johannes Thiemann: Tatsächlich kein einziges Mal, wieso?

Hätte ja sein können, dass sich ein Offizieller der Stadt bei Ihnen gemeldet hat, um Ihnen zur Deutschen Meisterschaft zu gratulieren. Schließlich haben Sie als gebürtiger Trierer mit Alba Berlin den Titel in der Bundesliga abgeräumt – das kommt jetzt nicht so häufig vor …

Thiemann: (lacht) Ach so, okay. Nein, nein, deswegen hat sich bisher niemand bei mir gemeldet.

Wer weiß, vielleicht ändert sich das ja noch …

Thiemann: Klar, warum nicht. Ich würde mich freuen.

Viele Trierer Basketballfans kennen Sie als Spieler von Alba Berlin und als Teil der Nationalmannschaft. Aber dass Sie 1994 in Trier geboren wurden, dürften nicht allzu viele wissen. Erzählen Sie mal, wie kam das?

Thiemann: Meine Mutter hat in Trier Geografie studiert. Kurz bevor sie ihr Studium abschloss, wurde ich dort geboren.

Da ist das Ding: Im Juni hat Johannes Thiemann (vorne rechts) mit Alba Berlin den Meistertitel geholt. Foto: dpa/Christof Stache

Okay. Und wie lange haben Sie dann in Trier gelebt?

Thiemann: Puh, nicht so lange. Ich glaube, das waren nur noch ein paar Monate. Also ich kann mich jedenfalls nicht mehr daran erinnern. Wir sind dann irgendwann wieder zurück nach Neunkirchen am Brand in der Nähe von Erlangen. Dort bin ich dann auch aufgewachsen.

Waren Sie denn in den folgenden Jahren mit Ihrer Mutter noch mal in Ihrer Geburtsstadt?

Thiemann: Nein, mit ihr war ich nicht mehr dort. Aber ich kenne natürlich die wichtigsten Fakten über Trier, kenne die Mosel, die Porta Nigra. Ich verstehe mich sehr gut mit Maik Zirbes, und der schwärmt immer von der Stadt. Wenn sich mal die Gelegenheit ergibt, werde ich sicher mit der Familie mal für einen Kurzurlaub vorbeikommen. Außerdem war ich in den vergangenen Jahren auch immer mal wieder zum Basketballspielen in Trier. Zum Beispiel im Sommer 2019, als wir mit der Nationalmannschaft dort gegen Schweden gespielt haben.

Und 2015 waren Sie Teil eines basketball-historischen Moments in Trier …

Thiemann: Echt, was meinen Sie?

Sie standen beim ersten ProA-Heimspiel der Gladiators Trier auf dem Feld – also als gegnerischer Spieler …

Thiemann: Stimmt, da haben wir mit Baunach in Trier gespielt.

Wissen Sie noch, wie es ausging?

Thiemann: Ja, ich glaube wir haben verloren, oder?

Genau. Lange geführt, aber am Ende mit 68:78 verloren. Sie waren der beste Baunacher Schütze mit 15 Punkten.

Thiemann: Echt? Okay, schön zu wissen. Aber stimmt, die Niederlage war bitter.

Einer, der damals bei den Gladiators unter Vertrag stand, war Aufbauspieler Alex Engel. Mit ihm verbindet Sie auch etwas, richtig?

Thiemann: Ist ja witzig, dass Sie mich auf Alex ansprechen. Ich habe gerade vorhin noch mit ihm geschrieben. Aber ja, das stimmt. Ich habe zu meiner Zeit beim TV Breitengüßbach (Ausbildungsteam von Bundesligist Bamberg, Anm. d. Red.) zusammen mit Alex Engel in einer WG gewohnt.

Was macht Alex Engel heute, spielt er noch?

Thiemann: Ja, er ist noch in Breitengüßbach aktiv.

Neben Engel und Ihnen haben auch noch Johannes Richter und Philipp Daubner mit in der Wohngemeinschaft gelebt. Richter spielt heute in der Bundesliga für Würzburg, Daubner in der ProA für Nürnberg, Sie sind mit Alba Deutscher Meister geworden – eine ziemliche Erfolgs-WG, oder?

Thiemann: Ja, das ist schön zu sehen, stimmt. Wir stehen auch heute noch immer in Kontakt.

Haben die Ex-WG-Kollegen denn auch alle angemessen zum Meistertitel gratuliert?

Thiemann: Klar, das haben sie. Die freuen sich alle sehr für mich!

Der Titelgewinn liegt nun vier Wochen zurück: Haben Sie schon realisiert, Deutscher Meister zu sein?

Thiemann: Realisiert habe ich das schon, doch. Auch wenn es sich manchmal noch echt komisch anfühlt. Besonders deswegen, weil wir zuvor ja das eine oder andere Finale verloren hatten. Aber wir haben uns natürlich unglaublich gefreut. Klingt schon toll, wenn man sagen kann, man ist Deutscher Meister.

Wie bedeutend war der Titel für den Club – speziell nach der langen Meistertitel-Durststrecke?

Thiemann: Es ist das erste Double aus Pokal und Meisterschaft seit 2003, der erste Meistertitel seit 2008 – daher war es nun immens wichtig und von unglaublicher Bedeutung für Alba. Das merkt man auch den Fans an.

Das Meisterschafts-Finalturnier in München war ja durchaus etwas Besonderes: Sie waren mit den Spielern der anderen Clubs wochenlang in einem Münchner Hotel untergebracht – drohte man da nicht manchmal durchzudrehen?

Seit 2018 spielt der Center für Alba Berlin. Foto: dpa/Nicolas Armer

Thiemann: Das war wirklich eine besondere Erfahrung. Also die erste Woche war echt noch cool. Da fühlte sich das alles ein bisschen nach Klassenfahrt an.

Aber dann?

Thiemann: Ja, in der zweiten Woche wurde das schon immer anstrengender und härter. Damit meine ich vor allen Dingen das Mentale. Da kam schon häufiger das Gefühl auf: ‚Ich will hier raus, sofort nach Hause.‘

Und die dritte Woche?

Thiemann: Da ging es dann schon wieder bergauf, was damit zu tun hatte, dass wir sahen, dass sportlich was geht. Da gingen die Köpfe wieder hoch.

Durften Sie denn in der ganzen Zeit gar nicht vor die Tür?

Thiemann: Doch, aber immer nur kurz, und wenn, dann maximal eine Runde um den Block mit Maske. Wir sind nicht allzu oft rausgegangen.

Corona bleibt weiter ein großes Thema: Inwiefern glauben Sie, wird das Virus den Basketball in Deutschland in den kommenden Monaten und Jahren verändern?

Thiemann: Es wird auf jeden Fall schon mal den Ablauf der kommenden Saison verändern. Der Pokalmodus wurde ja schon geändert (in vier Quali-Turnieren spielen 16 Clubs um die Teilnahme am Top-4-Turnier, Anm. d. Red.). Und auch der Ligaspielbetrieb wird, so vermute ich, ein wenig anders ablaufen. Man muss mal sehen, wie es mit Zuschauern in den Hallen aussieht. Die Corona-Folgen sind für viele Clubs momentan wahrscheinlich noch gar nicht so wirklich abzuschätzen.

Wie gehen Sie denn persönlich mit Corona um: Sind Sie jemand, den das belastet, oder kommen Sie gut damit klar?

Thiemann: Nein, das belastet mich nicht. Ich gehe damit relativ entspannt um, bin jetzt nicht der ängstliche Typ. Auch wenn ich mich im Alltag natürlich an die Corona-Regeln halte.

Und wie haben Sie nach dem Titelgewinn Ihren Urlaub verbracht? Viele haben ja derzeit ein mulmiges Gefühl beim Thema Fliegen – wie war das bei Ihnen, sind Sie geflogen?

Thiemann: Ja, wir sind nach Kos geflogen. Alles mit Augenmaß und alles mit Vorsicht natürlich. Und so wurde es dann auch ein toller Urlaub.

Lassen wir Corona – zumindest in diesem Gespräch – mal hinter uns: Sie haben kürzlich dem „Spiegel“ ein sehr interessantes Interview gegeben. Darin haben Sie angesichts der weltweiten Anti-Rassismus-Proteste dafür plädiert, dass Sportler sich durchaus auch zu politischen Themen äußern sollten – haben Sie das Gefühl, dass das von Clubs und Verbänden überhaupt gewünscht ist?

Thiemann: Zunächst einmal finde ich, dass Statements gegen Rassismus nicht politisch sind. Da geht es um grundlegende Menschenrechte. Ich weiß, dass das bei Alba Berlin auch so gesehen wird und erhalte Rückendeckung vom Club. Aber auch zu politischen Themen sollte man Stellung beziehen, wenn sie einem wichtig sind. Es kann passieren, dass man dafür kritisiert wird, aber davor sollte man keine Angst haben. Wenn man eine Meinung hat, dann sollte man sie auch vertreten.

Mit Baunach war Johannes Thiemann (vorne rechts) in der Saison 15/16 in der ProA zu Gast in Trier. Foto: willy speicher (wsp)

Inwiefern ist Politik denn ein Thema bei Ihnen im Team?

Thiemann: Das spielt eine große Rolle bei uns. Trump oder die Polizeigewalt in den USA – wir sprechen sehr viel über solche Dinge in der Kabine.

Von Fußballern, beispielsweise in der Bundesliga, hört man nur sehr selten politische Äußerungen. Dort scheint es in den Kabinen andere Themen zu geben …

Thiemann: Was in anderen Sportarten passiert, kann ich nicht so gut beurteilen. Ich bin der Meinung, dass wenn es Ungerechtigkeiten in der Welt gibt, dann sollte man diese auch offen ansprechen.

Die Anti-Rassismus-Proteste ebben in Deutschland ja gerade wieder ein wenig ab: Haben Sie das Gefühl, dass diese etwas verändert haben?

Thiemann: Ich hoffe es. Immerhin beschäftigen sich nun mehr Menschen in Deutschland mit dem Thema Rassismus, die vorher sagten: ‚Das betrifft mich nicht.‘ Denen wurde nun vielleicht bewusst, dass Rassismus in Deutschland doch ein größeres Thema ist, als sie gedacht haben.

Sie haben es angedeutet: Viele Menschen in Deutschland sind der Meinung, dass Rassismus hier gar nicht existiert. Dabei bekommen Menschen mit Migrationshintergrund Rassismus im Alltag immer wieder zu spüren – wie erklären Sie sich diese Diskrepanz?

Thiemann: Schwierig zu sagen. Viele Menschen ohne Migrationshintergrund sind einfach nicht mit Rassismus konfrontiert. Sie können es sich nicht vorstellen, dass sich Menschen durch Begriffe wie „Negerkuss“ verletzt fühlen. Die meisten Personen, die solche Begriffe verwenden, sind keine Rassisten, dennoch sollten sie ihre Wortwahl überdenken und sich dessen – also, dass sie Menschen damit verletzen – bewusst werden.

Inwiefern haben Sie selbst schon Rassismus-Erfahrungen machen müssen in Deutschland?

Thiemann: Vor einigen Jahren war ich mit einem anderen dunkelhäutigen Freund auf einem Bürgerfest in Franken. Da wollte ein Neonazi plötzlich auf uns losgehen. Der war Mitte 20, wir beide damals 12, 13. Glücklicherweise gingen andere Leute vorher dazwischen. Das war kein schönes Erlebnis. Es ist heftig zu sehen, dass Menschen unbegründet Hass gegen andere entwickeln, und soweit gehen würden, Kinder zu verprügeln. Immerhin hatte ich ansonsten noch keine weiteren Erlebnisse dieser Art. Auch wenn Freunde von mir da deutlich mehr erlebt haben.

Machen wir an der Stelle einen Cut: Wenn alles gutgelaufen wäre, Sie die für den Juni geplanten Quali-Turniere gepackt hätten, würden Sie aktuell mit der Nationalmannschaft an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen: Wie bitter ist die Verschiebung der Quali-Turniere und Olympia aufgrund von Corona?

Thiemann: Das ist sehr bitter. Ich hatte mich auf den Sommer gefreut. Immerhin: Es ist nur verschoben, nicht abgesagt. Wir müssen keine weiteren vier Jahre warten. Ich glaube auch nicht, dass die Verschiebung unsere Chancen unbedingt verschlechtern wird, die Olympia-Quali zu packen. Im Gegenteil.

Was stimmt Sie so optimistisch?

Thiemann: Wir sind kein Rentnerteam, das in einem Jahr deutlich schlechter und langsamer ist. Wir haben viele junge Spieler im Nationalmannschaftskader, denen eine Extra-Saison guttut. Besonders die jungen NBA-Spieler werden in einem Jahr sicherlich noch mal was drauf packen können. Und dann werden wir mal schauen, was möglich ist.

Zum Abschluss noch mal nach Trier: Wie wäre es denn für Sie, Herr Thiemann, vielleicht in ein paar Jahren zum Ausklang Ihrer Karriere noch ein, zwei Spielzeiten im Trikot Ihrer Geburtsstadt aufzulaufen – hätten Sie Lust darauf?

Thiemann: (lacht) Ah, gute Frage, aber eher schwierig. Wenn, dann wird’s mich zum Karriereende hin wohl eher wieder dorthin ziehen, wo ich aufgewachsen bin, nach Franken.