BBL Kane und Kerr: Die neue Basketball-Welt von Andreas Obst

Obst spielte in Deutschland unter anderem schon für Gießen, Bamberg, Oettingen, Ulm - und nun in München. In die große Welt zieht es ihn eher nicht. Auf die NBA angesprochen, sagte er im „Bayerischen Rundfunk“: „Klar ist das für jeden Basketballer ein Traum. Für mich hat das aber nie so diese Rolle gespielt. Ich wollte immer auf europäischem Toplevel spielen. Die Euroleague war für mich immer das Hauptziel. NBA ist jetzt nicht so das, worüber ich gerade rede.“