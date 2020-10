BBL-Pokal : „Kein Selbstläufer“: Basketball-Clubs kämpfen mit Fan-Sorgen

Weißenfels Was sich schon im Handball abgezeichnet hat, setzt sich beim Basketball fort. Trotz geringer Kapazitäten sind nicht alle Spiele ausverkauft. Das zeigt der BBL-Pokal am Wochenende.

Beim BBL-Pokal in Weißenfels durften erstmals seit März wieder Fans zu nationalen Pflichtspielen, doch die rissen sich nicht gerade um die Tickets. Stimmung kam erst beim heimischen Syntainics MBC auf, der die letzten der 500 genehmigten Karten noch an der Abendkasse verkaufte.

Nach Meinung seines Weißenfelser Amtskollegen Martin Geissler sind in der Kommunikation nicht ausschließlich die Clubs gefragt. „Wenn von Behörden und Politik von einer erhöhten Gefahrenlage gesprochen wird, würde ich mir auch überlegen, zu einem Großereignis zu gehen“, sagte der 35-Jährige. Als Club könne man zeigen, dass man alles für die Sicherheit der Zuschauer tue und sie so überzeugen.

Was das konkret bedeutet, war am Wochenende in der Stadthalle zu erleben. Diese war strikt in aktive (Teams) und passive (Zuschauer) Zonen unterteilt, es sah durch fast zwei Meter hohe Plexiglaswände zwischen Tribüne und Spielfeld teilweise aus wie beim Eishockey. Am Eingang bestand die Pflicht zum Fiebermessen, die Sitzanordnung in Zehnergruppen sollte die schnelle Nachverfolgbarkeit von Kontakten gewährleisten. Zwischen den Spielen wurden Plätze, Geländer, Gänge und selbst die Polsterungen der Werbebanden desinfiziert.