Basketball-Nationalmannschaft : Keine NBA-Profis, sechs Neulinge: Rödl nominiert Kader

Hagen Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl hat insgesamt 18 Spieler in den vorläufigen Kader für die beiden Länderspiele Ende November berufen. Darunter sind keine Profis aus der NBA und sechs mögliche Debütanten, wie der Deutsche Basketball Bund mitteilte.

Die Partien, die im Rahmen der EM-Qualifikation gespielt werden, finden wegen der Coronavirus-Pandemie in einer so genannten Blase unter Einhaltung von Gesundheitsprotokollen an jeweils einem gemeinsamen Standort statt. Dabei trifft das Team von Bundestrainer Henrik Rödl im französischen Pau am 27. November auf Montenegro, zwei Tage später geht es gegen Frankreich.