Basketball-WM Keine schwere Verletzung bei Wagner - Einsatz offen

Wagner war am Freitag beim 81:63 gegen Gastgeber Japan umgeknickt und wurde danach ausgewechselt. Sein Einsatz für das zweite Gruppenspiel gegen Australien am Sonntag (10.30 Uhr/Magentasport), an dem Wagner 22 Jahre alt wird, ist offen. Das Mannschaftstraining am Samstag findet ohne ihn statt. „Wir lassen den Fuß erst einmal in Ruhe“, fügte Teamarzt Pütz an.