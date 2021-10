Euroleague : Knappe Niederlage für Alba-Basketballer in Piräus

Knappe Niederlage für Alba-Basketballer in Piräus

Mit einer Niederlage im Gepäck musste Alba Berlin die Heimreise in die Hauptstadt antreten. Foto: Andreas Gora/dpa

Piräus Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Euroleague bei Olympiakos Piräus mit 83:87 (42:52) verloren.

In einem spannenden und teils spektakulären Spiel waren am Dienstagabend allen voran zu viele vergebene Chancen in der Offensive ausschlaggebend für die knappe Auswärtsniederlage. Top-Scorer der Partie war Oscar da Silva (17 Punkte), der Albas Spiel gemeinsam mit Luke Sikma (9 Punkte, 10 Rebounds, 8 Assists) prägte.