Basketball Korbjäger und begeisterter Koch

Für die Jungs, die sich auf die NBBL-Spielzeit (U19) gefreut haben, war das Scheitern bei der Qualifikationsrunde für diese Klasse „ein harter Schlag“. Sich mit Jugendlichen des gleichen Alters überregional zu messen, hat schon seinen besonderen Reiz. Die regionale Jugendrunde (U18) bietet nicht die entsprechende Qualität für die ambitionierten Nachwuchsspieler. „Aus dieser Not eine Tugend machen“, ist denn jetzt die Aufgabe des Nachwuchskoordinators der Gladiators Trier e.V., Kevin Ney. „Dass wir die Quali nicht geschafft haben, ist bedauerlich.“ Für die laufende Spielzeit gilt es den Jungs die bestmögliche Trainingsqualität, aber auch die bestmögliche Spielmöglichkeit zu organisieren. Ein- bis zweimal in der Woche trainiert der NBBL-Kader gemeinsam. Die übrigen Trainingseinheiten absolvieren die Spieler in ihrem Heimatverein. Spielmöglichkeiten haben die Spieler in den Jugend- und Herrenmannschaften der Vereine. Einige trainieren und spielen in der Oberliga der TVG Baskets, andere spielen im Landesligateam der MJC Trier. Heute stellen wir einen der Trainer dieser Mannschaften vor. Zurecht darf sich Christoph Loser, im vergangenen Jahr als Trainer der 2. Herren der MJC Trier zum zweiten Mal in Folge Landesliga-Meister geworden, als einen Teil der Trierer Basketballgeschichte sehen.