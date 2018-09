LeBron James arbeitet an Fortsetzung von "Space Jam"

Womöglich gibt Zeichentrickfigur Bugs Bunny bald sein Comeback in den deutschen Kinos. Basketball-Superstar LeBron James arbeitet an einer Fortsetzung eines Klassikers.

NBA-Superstar LeBron James arbeitet an einer Fortsetzung des Basketball-Kultfilms "Space Jam". Die Produktionsfirma des 33-Jährigen, der zu den Los Angeles Lakers gewechselt war, twitterte am Mittwoch (Ortszeit) ein Bild aus einer Umkleidekabine mit freien Plätzen für James, die Regisseure Ryan Coogler und Terence Nance - und Bugs Bunny. Der Zeichentrickhase hatte 1996 im ersten Teil an der Seite von Basketball-Ikone Michael Jordan die "Hauptrolle" gespielt.

"Die Zusammenarbeit ist so viel mehr, als nur mich und die Looney Tunes für einen Film zusammenzubringen", sagte der dreimalige Champion der nordamerikanischen Profiliga der Fachzeitschrift Hollywood Reporter: "Es ist viel größer. Ich würde es lieben, den Kindern und Jugendlichen zu zeigen, wie sie sich fühlen können, wenn sie ihre Träume nicht aufgeben."

(sef)