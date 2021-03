Basketball-Bundesliga : Ludwigsburg an der Spitze - Alba zieht an Bayern vorbei

Ludwigsburg an der Spitze - Alba zieht an Bayern vorbei

Ludwigsburg Die MHP Riesen Ludwigsburg haben die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga gefestigt.

Die Mannschaft von Trainer John Patrick setzte sich zuhause mit 97:92 (49:51) gegen medi Bayreuth durch und feierte den 23. Sieg im 25. Spiel. Beste Ludwigsburger waren Yorman Polas Bartolo und Jordan Hulls mit 22 und 21 Punkten, bei den Gästen gelang Frank Bartley mit 31 Zählern ein neuer persönlicher Bestwert. Riesen-Center Jonas Wohlfarth-Bottermann blieb in seinem 300. BBL-Spiel blass und kam in knapp 13 Minuten Spielzeit zu keinem einzigen Korberfolg.

Neuer Tabellenzweiter ist Alba Berlin. Der Meister gewann sein Heimspiel gegen die Syntainics MBC aus Weißenfels mit 93:82 (45:38) und schob sich mit nun 21:4-Erfolgen in der Tabelle am FC Bayern München (21:5) vorbei. Die Bayern unterlagen den Hamburg Towers am Samstagabend nach Verlängerung mit 86:91. Nur zwei Tage nach der Euroleague-Niederlage beim FC Barcelona lagen die Albatrosse bereits Mitte des ersten Viertels zweistellig in Führung. Näher als sieben Punkte kam der MBC im gesamten Spielverlauf nicht heran. Treffsicherste Berliner waren Niels Giffey und Simone Fontecchio mit je 17 Punkten.