Berlin Offiziell ist der Vertrag von Aito Garcia Reneses bei Alba Berlin noch nicht verlängert, doch der Ruf des Meistertrainers hat weiterhin großen Einfluss auf die Kaderplanung des deutschen Basketball-Meisters.

Der 27-Jährige wechselt in diesem Sommer nach zwei Jahren vom FC Bayern München in seine Heimatstadt - auch wegen des 73 Jahre alten Spaniers. „Der Ball bewegt sich schnell, die Spieler sind mit großem Spaß dabei, sogar Enthusiasmus. Das ist ein Umfeld, das mich sehr reizt. Und weil es zu Hause in Berlin ist. Das hat meine Entscheidung in jedem Fall beeinflusst“, sagte Lo.