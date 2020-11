Basketball : MBC Weißenfels stellt deutschen Dreier-Rekord ein

Weißenfels Der Syntainics MBC aus Weißenfels hat bei seinem Pokal-Erfolg gegen Medi Bayreuth den Dreier-Rekord im deutschen Basketball eingestellt.

Der Bundesligist aus Sachsen-Anhalt traf beim 123:114-Sieg 23 Mal aus der Distanz. Wie der Club mitteilte, gelang das seit Beginn der digitalen Datenaufzeichnungen im deutschen Profibasketball vor 22 Jahren zuvor nur dem FC Bayern München bei seinem 117:80-Erfolg in der Bundesliga in Tübingen am 8. Februar 2015.