Basketball-Europameister : Michael Koch über Titel nach Abbruch: „Immer Corona-Meister“

Gießen Ein nach einem Saisonabbruch verliehener Meistertitel würde bei Basketball-Europameister Michael Koch in der „untersten Schublade“ liegen bleiben.

„Das ist bestimmt auch bei vielen anderen Sportlern so“, sagte der 140-fache-Nationalspieler der Deutschen Presse-Agentur. „Ich glaube, die Statistiker wären froh, wenn da ein Meister stehen würde. Aber wenn wir ehrlich sind: Der Meister in diesem Jahr wird für immer Corona-Meister heißen. Und für immer mit einem Sternchen versehen sein. Diese Meisterschaft ist nicht gleichzusetzen mit einer Meisterschaft, die unter normalen Umständen gewonnen wurde.“

Der 54-Jährige ist seit dem 1. März Manager und Sportdirektor beim Bundesligisten Gießen 46ers. Am Montag will die BBL in einer Video-Schalte über den weiteren Saisonverlauf beraten. Die BBL-Spitze hat sich für eine Saison-Fortsetzung ausgesprochen, hofft auf einen Konsens ohne Kampfabstimmung.