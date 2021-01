Basketball-Euroleague : Münchner Basketballer unterliegen Real Madrid

München Die Basketballer des FC Bayern München haben den zweiten Euroleague-Sieg innerhalb von zwei Tagen verpasst.

Der Bundesligist unterlag am Freitagabend Real Madrid nach Verlängerung mit 76:81. Dadurch verpasste es das Team von Trainer Andrea Trinchieri am spanischen Club in der Tabelle vorbeizuziehen. Nach 20 Spielen liegen die Münchner mit zwölf Siegen aber immer noch auf Playoff-Kurs.