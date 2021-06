Basketball : Nach Supercup-Sieg: Rödl streicht Quartett aus Kader

Hamburg Unmittelbar nach dem Sieg beim Supercup in Hamburg hat Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl ein Quartett aus dem Kader gestrichen.

Philipp Herkenhoff, Justus Hollatz, Filip Stanic und Luc van Slooten werden in diesem Sommer nicht mehr für das deutsche Team zum Einsatz kommen und schon die Reise nach Heidelberg nicht mehr mitmachen. Dort trifft Deutschland am Donnerstag in der Generalprobe für das olympische Qualifikationsturnier in Split auf den Senegal.