später lesen 68:85-Pleite in Jena Nächstes Debakel für Meister Bamberg FOTO: dpa, geb kno FOTO: dpa, geb kno Teilen

Twittern

Teilen



Die Krise des deutschen Basketball-Meisters Brose Bamberg verschärft sich weiter. Der Titelverteidiger unterlag am Freitag in der Bundesliga Science City Jena klar mit 68:85 (38:49) und kassierte die vierte Liga-Pleite in Serie.