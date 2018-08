Nationalspieler Schröder gewinnt Meistertitel im 3x3

NBA-Star Dennis Schröder hat mit seinem Team den deutschen Meistertitel in der Basketball-Variante 3x3 gewonnen. dpa

Der 24 Jahre alte Aufbauspieler und „Der Stamm Flex“ setzten sich in der Verlängerung des Finales der German Championship auf dem Spielbudenplatz in Hamburg durch.

Beim 3x3 spielen jeweils drei Spieler in einem Team auf insgesamt nur einen Korb, die Spielform wird 2020 in Tokio ins olympische Programm aufgenommen.

„Das ist der Basketball, mit dem ich aufgewachsen bin“, sagte Schröder, der bereits 2016 deutscher Meister geworden war. „Im Sommer spiele ich immer noch gerne, weil man hier mal neue Moves ausprobieren kann, die man in der Halle nicht machen würde. Bei der nächsten deutschen Meisterschaft wäre ich gerne wieder dabei.“

Schröder war diesen Sommer in der NBA von den Atlanta Hawks zu den Oklahoma City Thunder transferiert worden. Mit der Nationalmannschaft im klassischen Basketball strebt er die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2019 in China an, dort werden auch Tickets für das olympische Turnier 2020 vergeben.

