Weltmeisterschaft : NBA-Stars wollen in China die US-Kadermisere nutzen

Peking Die Haupt-Attraktion steht an der Seitenlinie. Wenn die US-Basketballer bei der WM in China ihre Mission starten, als erstes Team überhaupt den Titel-Hattrick perfekt zu machen, überstrahlt ein legendärer Erfolgscoach seine Spieler.

Der 24-Jährige will seiner märchenhaften Geschichte ein neues Kapitel hinzufügen. Als Kind half der Sohn nigerianischer Einwanderer seiner Familie, Sonnenbrillen und Uhren auf den Straßen Athens zu verkaufen. Vergangene Saison wurde er zum wertvollsten Spieler der NBA ausgezeichnet - und erklärte zuletzt, er würde diese Trophäe gerne gegen WM-Gold eintauschen. Seine spektakuläre Spielweise sowie die Kombination von Größe, Schnelligkeit und Sprungkraft brachten dem 2,11 Meter langen Athleten den Spitznamen „Greek Freak“ ein. Im griechischen Nationalteam spielt Antetokounmpo an der Seite seines älteren Bruders Thanasis.

Durch den Abschied von Superstar Tony Parker nach Olympia 2016 sucht auch die französische Auswahl ihren neuen Top-Star. Der 2,16 Meter große Gobert steht dabei weniger für die große Show - ist dafür in der Verteidigung absolute Spitzenklasse. In der NBA wurde der Center der Utah Jazz bereits die zweite Saison in Serie als bester Defensivspieler der kompletten Liga ausgewählt. Diese Qualität will der 27-Jährige auch direkt im ersten WM-Vorrundenspiel gegen das deutsche Team am Sonntag beweisen.