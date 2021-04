Ehemaliger NBA-Star : Nowitzki: „In ein paar Jährchen“ über Job bei Mavs sprechen

Berlin Gut zwei Jahre nach dem Ende seiner aktiven Karriere will Dirk Nowitzki noch einige Zeit bis zu einem möglichen langfristigen Engagement im Basketball verstreichen lassen.

Zuletzt hatte beispielsweise Donnie Nelson, Manager von Nowitzkis Ex-Team Dallas Mavericks, gesagt, dass der langjährige Superstar sich jeden Job bei den Texanern aussuchen könne. Man könne sich „in ein paar Jährchen“ wieder zusammensetzen, sagte Nowitzki dazu. „Wenn ich was mache, will ich das voll mache und zu einhundert Prozent. Ich will nicht nur "Hallo" sagen und dann wieder ein paar Wochen weg zu sein. Wenn ich was anfange, will ich voll dabei sein, um den Unterschied zu machen.“