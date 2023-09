Basketball-WM Obst als deutscher Held - „Bester Werfer des Planeten“

Nicht der deutsche Kapitän Dennis Schröder oder die US-Stars um Anthony Edwards und Jalen Brunson waren in Manila im Fokus, sondern der sonst oft unscheinbare Obst. Als der Nationalspieler nach dem erstmaligen deutschen Finaleinzug die Kabine betrat, riefen Schröder und Co. lauthals: „MVP! MVP! MVP!“ Alle hielten Obst für den wertvollsten Spieler einer Partie, die der Weltverband Fiba noch in der Nacht „eines der besten Spiele der WM-Geschichte“ nannte. Am Sonntag (14.40 Uhr/ZDF und Magentasport) können Obst und sein Team gegen Serbien Weltmeister werden.