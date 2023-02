Basketball : Oldenburger Basketballer erster Pokal-Finalist

Blick in die Halle in Oldenburg. Foto: Matthias Stickel/dpa

Oldenburg Oldenburgs Basketballer laufen lange einem Rückstand hinterher. Doch dank einer starken Aufholjagd schaffen die Gastgeber doch noch den Sprung ins Finale.

Die EWE Baskets Oldenburg haben beim Top Four der Basketball-Bundesliga als erstes Team das Finale erreicht und kämpfen am Sonntag im Endspiel um den zweiten Pokalsieg der Vereinsgeschichte.

Zweites Halbfinale zwischen Alba und Bayern

Oldenburg erwischte in eigener Halle einen guten Start und zog schnell auf 8:2 davon. Doch dann steigerten sich die Ludwigsburger und trafen vor allem aus der Distanz in beeindruckender Manier. Vor der Pause versenkten die Riesen neun von 17 Dreiern - zur Pause lag Ludwigsburg so mit zwölf Punkten vorne (49:37). Auch, weil sich die EWE Baskets zu viele Ballverluste leisteten. Vor allem der erst in der vergangenen Woche verpflichtete Hassani Gravett fand noch keine Bindung zu seinen neuen Teamkollegen.