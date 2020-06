BBL-Turnier in München : Oldenburgs Coach: „Für mich ist der Titel sogar mehr wert“

München Oldenburgs Basketball-Trainer Mladen Drijencic würde der Gewinn des Meistertitels in diesem Jahr sogar mehr bedeuten als sonst.

„Fakt ist: Es ist ein Turnier, und du musst in einem kurzen Zeitraum top vorbereitet sein. Für mich ist dieser Titel sogar mehr wert als in der regulären Saison“, sagte Drijencic in einem Interview der „Nordwest Zeitung“. Die Basketball-Bundesliga setzt ihre Saison von diesem Samstag an mit einem Zehner-Turnier in München unter strengen Hygienevorschriften und ohne Zuschauer fort.