Basketball Olympia als Abschluss: Gold-Coach Herbert verlässt den DBB

Er hatte die Nationalmannschaft im Sommer 2021 übernommen. EM-Bronze ein Jahr später beim Heim-Turnier in Köln und Berlin sowie als fulminanter Höhepunkt der erste WM-Titel der Verbandsgeschichte 2023 auf den Philippinen folgten. In dem von ihm ausgerufenen Dreijahresplan fehlt nun nur noch Olympia in Frankreich. „Er hat unser Mindset geändert, hin zu einer Siegermentalität, was ich zuvor schon jahrelang versucht hatte, und unsere Rollenverteilung“, lobte Kapitän Schröder.