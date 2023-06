BBL Pablo Laso übernimmt Traineramt beim FC Bayern

Laso trainierte zwischen 2011 und 2022 sehr erfolgreich Real Madrid und führte das Team unter anderem zu sechs Meisterschaften und zwei Euroleague-Titeln. „Es ist eine große Ehre und freut mich, in München zu sein. Ich möchte mich bei diesem großen Verein bedanken, dass sie an mich dachten, jetzt das nächste Kapitel der Bayern in Euroleague und BBL mitzuschreiben“, sagte Laso. „Für mich ist es ein großer Schritt in ein anderes Land zu gehen.“