Pesic kehrt nach Barcelona zurück

Der frühere deutsche Basketball-Nationaltrainer Svetislav Pesic hat einen neuen Job. Der 68 Jahre alte Serbe kehrt nach 14 Jahren zu den Korbjägern des FC Barcelona zurück und arbeitet bis Saisonende als Chefcoach der Katalanen.

"Ich bin natürlich glücklich, zu solch einem großen Klub zurückzukehren. Es war eine schnelle Entscheidung", sagte Pesic: "Ich bin hier, um das Team besser zu machen. Dafür werde ich alles geben."

In seiner ersten Amtszeit hatte Pesic Barcelona 2003 zum Triple aus Meisterschaft, Pokal und dem Triumph in der EuroLeague geführt. Derzeit laufen die Spanier vor allem in der europäischen Königsklasse ihren Erwartungen hinterher.

Pesic hatte zuletzt in der Bundesliga die Basketballer des FC Bayern München von 2012 bis 2016 betreut. 1993 war er mit Deutschland Europameister geworden.