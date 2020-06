Basketball Bundesliga : Pesic will Saisonstart erst mit Zuschauern in der Halle

Pesic will Saisonstart erst mit Zuschauern in der Halle

München Geschäftsführer Marko Pesic von den Basketballern des FC Bayern will erst dann mit der neuen Bundesliga-Saison beginnen, wenn wieder Fans in die Halle dürfen.

Die Münchner werden „alles dafür tun, dass der Start möglichst erst dann erfolgt, wenn uns auch wieder Zuschauer im Audi Dome unterstützen können“, sagte er in einer Mitteilung auf der Homepage des Noch-Meisters.

Die Bayern waren beim Finalturnier in der eigenen Halle im Viertelfinale ausgeschieden und konnten ihren Meistertitel nicht erfolgreich verteidigen. Überlegungen, zumindest wenige Zuschauer zum Endspiel am 28. Juni in die Halle zu lassen, wurden von der Politik verworfen.