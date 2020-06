Bayern-Manager : Pesic zum BBL-Turnier: „Ganz großer Sieg für den Basketball“

München Für Bayern Münchens Geschäftsführer Marko Pesic ist das am Samstag beginnende Finalturnier eine „Riesensache“ und „ein ganz großer Sieg für den Basketball“. Das sagte der 43-Jährige dem „Münchner Merkur“ und der „tz“.

Er habe vor Kurzem ein Interview mit dem argentinischen

Ex-Fußballer Jorge Valdano gelesen, berichtete Pesic. „Er sagte, die Deutschen haben es geschafft, in der Krise nicht reflexartige Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Und so hat sich das auch in der BBL eingependelt“, betonte der Manager. „In einer guten Zusammenarbeit.“