Champions League : Rasta Vechta feiert Sieg über Giants Antwerpen

Trainer Pedro Calles geht in der Champions League mit Rasta Vechta mit einer positiven Bilanz in den fünften Spieltag. Foto: Carmen Jaspersen/dpa.

Antwerpen Die Basketballer von Rasta Vechta haben in der Champions League den dritten Sieg im vierten Spiel eingefahren. Beim belgischen Vertreter Telenet Giants Antwerpen gewann der Bundesligist mit 81:74 (50:40).

Dank des Erfolgs belegen die Niedersachsen, die zum ersten Mal in ihrer Clubhistorie im internationalen Wettbewerb antreten, in der Gruppe B den dritten Platz. Vechta ist somit das einzige deutsche Champions-League-Team, das mit einer positiven Bilanz in den fünften Spieltag gehen wird.