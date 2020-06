Basketball : Rasta Vechta verzichtet auf Europapokal-Teilnahme

Vechta Basketball-Bundesligist Rasta Vechta verzichtet nächste Saison auf eine mögliche Teilnahme an der Champions League.

Aufgrund der Corona-Krise ist unklar, wann Profisport wieder in vollen Hallen stattfinden kann. Zuvor hatte das Fachmagazin „BIG - Basketball in Deutschland“ darüber berichtet. In dieser Saison war Vechta in der Champions League in der Vorrunde ausgeschieden.