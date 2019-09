Nach Basketball-WM : Rödl verteidigt Schröder: „Nicht so fit“ gestartet

Berlin Bundestrainer Henrik Rödl hat NBA-Profi Dennis Schröder gegen Kritik nach dem enttäuschenden Abschneiden der deutschen Basketballer bei der WM in China verteidigt.

Aus Sicht seines Trainers hat der 26-Jährige „in vielen Bereichen ein sehr, sehr gutes Turnier“ gespielt. „Ich glaube, dass er nicht so fit in den Sommer reingekommen ist, wie wir das von ihm gewohnt sind“, sagte Rödl. „Er musste sehr viele private Dinge im Sommer erledigen. In einigen Situationen war es gar nicht möglich für ihn, auf dem Level zu trainieren, wie er es in den letzten Sommern in der Lage war.“