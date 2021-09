Rollstuhl-Basketball : Schwerer Auftakt für die Dolphins

Neuzugang Miljan Grujic soll am Samstag in Hannover seine Premiere im Dolphins-Dress feiern. Foto: TV/Doneck Dolphins Trier

Trier Das erste Saisonspiel ist für die Dolphins Trier zugleich das erste im Kalenderjahr. Beim Auftakt am Samstag in Hannover geht es unter anderem gegen eine alte Bekannte.

Fast zehn Monate – so lang liegt das letzte Pflichtspiel der Doneck Dolphins Trier zurück. Nach einer knappen Niederlage Ende November 2020 in Hannover zog sich das Team vorerst aus der Rollstuhl-Basketball-Bundesliga zurück - die Corona-Situation war dem Team von Dolphins-Spielertrainer Dirk Passiwan damals zu heikel. Sportliche Konsequenzen hatte das nicht, auch wenn die Liga die Saison zu Ende brachte.

Am Samstag startet die neue Spielzeit für die Trierer dann passenderweise wieder bei Hannover United (18 Uhr). „Wir sind gut gerüstet“, sagt Passiwan. Er muss zwar wie erwartet auf dem Feld auf die zweifache Paralympics-Medaillengewinnerin Diana Dadzite, auf seine hochschwangere Frau Nathie (“Wir warten, dass es losgeht - in zwei, drei Wochen ist es so weit“) und auf Dennis Nohl verzichten. Für Entlastung soll aber Neuzugang Miljan Grujic (28) sorgen. Der serbische Nationalspieler wird seine Premiere in der Bundesliga feiern. Neu im Kader ist auch Junioren-Nationalspieler Kim Zettlitz (21). Passiwan sieht sein Team in der niedersächsischen Metropole als Außenseiter, „aber wir werden versuchen, unsere Chance zu nutzen. Ich gehe davon aus, dass Hannover in dieser Saison wieder eine gute Rolle spielen wird.“