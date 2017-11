Dolphins Trier empfangen Aufsteiger Rahden

Dolphins wollen Platz zwei verteidigen. Dazu braucht’s einen Sieg gegen den Aufsteiger.

(red) Nächstes Heimspiel für den Tabellenzweiten der Rollstuhlbasketball-Bundesliga: Die Doneck Dolphins Trier empfangen am Samstag in der Uni-Halle den Aufsteiger Baskets 96 Rahden (18 Uhr). Dann wollen die Trierer den nächsten Heimsieg unter Dach und Fach bringen. Zuletzt gab es einen deutlichen Sieg in Köln – und das, trotz des Fehlens von Diana Dadzite und einem Mini-Kader (sieben Spieler). Die Trierer rechnen im Spiel gegen die Ostwestfalen mit einer schweren Aufgabe. Für die Gäste geht es um Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. „Wir wissen, dass es keine leichte Aufgabe wird. Zwar hat die Mannschaft erst zwei Punkte auf dem Konto, aber einen erfahrenen Trainer mit Josef Jaglowski, der sein Team sicherlich top einstellen wird“, kündigt Spielertrainer Dirk Passiwan an: „Rahden hat immer enge Spiele geliefert.

Mit Gomez und Ruggeri haben sie zwei Spieler, die jederzeit ein Spiel alleine entscheiden können. Und dahinter haben sie mit Cajo und Quali zwei erfahrene Leute in ihren Reihen.“ Die Gastgeber dürften also gewarnt sein. Mit der Rückkehr von Diana Dadzite ins Team hat Passiwan aber wieder mehr Optionen. „Sie kann unser Spiel lenken und der Offensive Ruhe geben“, sagt der Spielertrainer.

Die Dolphins belegen aktuell Platz zwei in der RBBL. Mit einem Sieg wollen die favorisierten Dolphins die gute Platzierung halten.

Dolphins-Kader: Passiwan, Wright, Davey, Doesken, Rossi, Beijer, Heimbach, Dadzite

