Dolphins halten auch Hamburg auf Distanz

ie Dolphins gehen nach elf Spielen als Tabellenzweiter in die Weihnachtspause - dank des gewonnenen Direktvergleichs mit dem punktgleichen RSV Lahn-Dill. Und der Vorsprung auf Platz fünf beträgt nun schon sechs Punkte.

So war Spielertrainer Dirk Passiwan nach dem Heimsieg hochzufrieden. „Ich bin stolz auf mein Team. Auch nach meinem fünften Foul drei Minuten vor Schluss hat es richtig gut gespielt und gezeigt, dass wir auch ohne mich Spiele gewinnen können.“ Passiwan (36 Punkte) und Diana Dadzite (24) waren von den Hamburgern nicht in den Griff zu bekommen - die beiden erzielten zusammen drei Viertel aller Punkte für die Dolphins.

Nur mit der Anfangsphase war Passiwan nicht ganz einverstanden. „Da wir in der Defensive zu offen. Hamburg hat es immer wieder geschafft, die Größenvorteile auszunutzen - da haben wir es ihnen zu leicht gemacht.“ Im zweiten Viertel lief es besser für die Gastgeber, beim 33:31 gab’s die erste Führung, mit 41:38 ging es in die Halbzeitpause. Die Dolphins bauten die Führung schnell auf zehn Punkte aus, die Hamburger hielten aber dagegen. Zumindest bis Mitte des Schlussviertels blieben die Gäste auf Schlagdistanz. So beenden die Dolphins in der RBBL mit acht Siegen aus elf Spielen das Kalenderjahr. „Wir stehen Platz zwei der Liga und haben die beste Runde der Vereinsgeschichte gespielt. Das ist unglaublich und macht das Weihnachtsfest noch schöner!“

Am Sonntag ging es für die Dolphins noch weiter mit dem Pokal-Viertelfinale: Beim Zweitligisten Skywheelers Lahn-Dill gab es für die Trierer einen lockeren 55:28-Sieg - und dazu hatten sie Glück bei der Auslosung: Im Halbfinale treffen die Trierer auf den Ligakonkurrenten Hannover, gegen den beide Ligaspiele gewonnen wurden.

Dolphins: Passiwan 36, Dadzite 24, Rossi 12, Wright 6, Davey 2, Beijer 0, Heimbach 0