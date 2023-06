Rollstuhlbasketball-Weltmeisterschaft in Dubai Draußen schwül, drinnen kühl und leer

Im letzten Gruppenspiel am Freitag (16.6.) gegen Japan geht es darum, den zweiten Gruppenplatz zu sichern, um nicht direkt in der ersten K.o.-Runde auf einen der Titelfavoriten China oder Kanada zu treffen. „Ein europäischer Vergleich mit Spanien wäre uns am liebsten“, benennt Passiwan seinen Wunschgegner am Samstag (17.6.).