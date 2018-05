später lesen Knieverletzung Saison-Aus für Ludwigsburger Basketballer Justin Sears FOTO: Christoph Schmidt FOTO: Christoph Schmidt Teilen

Die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg müssen in den Bundesliga-Playoffs und zuvor beim Final Four der Champions League am Wochenende in Athen ohne Justin Sears auskommen. dpa