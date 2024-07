Nationalteam vor Olympia Schlappe ohne Trio: Basketball-Weltmeister enttäuschen

Das Spiel war zur Halbzeit bereits entschieden. Frankreich führte mit 20 Punkten und hatte in allen Statistik-Kategorien Vorteile. Der bewegliche Riese Wembanyama umkurvte die deutsche Verteidigung teilweise wie Slalomstangen und lieferte auch nach dem Seitenwechsel noch Höhepunkt um Höhepunkt. Einen Dreier verwandelte er über das Brett. Nach dem Rückspiel in Montpellier treffen die beiden Teams auch in der Olympia-Vorrunde von Lille am 2. August aufeinander.