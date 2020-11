Basketball-Star : Schröder: Lieber Olympiasieger als NBA-Champion

Berlin Für Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder wäre ein Olympiasieg wichtiger als ein Gewinn der NBA-Meisterschaft.

Der Spielmacher von den Oklahoma City Thunder war in den Playoffs der nordamerikanischen Liga trotz starker Leistungen in der ersten Runde mit seinem Team knapp in sieben Spielen gegen die Houston Rockets (3:4) ausgeschieden. Die neue NBA-Saison soll am 22. Dezember starten.