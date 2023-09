Basketball-WM Schröder-Schreck für DBB-Team - Perfekte WM-Bilanz gewahrt

Das Ticket für das Viertelfinale ist aber auch nach vier Siegen nicht gelöst. Deutschland kann allerdings nur noch in einem komplizierten Dreiervergleich mit Slowenien und Australien ausscheiden. Gelingt am Sonntag zum Abschluss der Spiele in Japan gegen die Slowenen der fünfte Erfolg am Stück, ist auch der Gruppensieg perfekt. In Manila würde es für das Team von Bundestrainer Gordon Herbert nicht nur um WM-Medaillen gehen, sondern auch um die direkte Qualifikation für Olympia 2024 in Paris.