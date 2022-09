Europameisterschaft : Showdown gegen den Weltmeister: Basketballer vor Gipfel

Berlin Doncic, Antetokounmpo und Jokic sind ohne Medaille raus, Dennis Schröder und seine Deutschen kämpfen um den Titel. Der Klassiker gegen Spanien im Halbfinale elektrisiert Basketball-Deutschland.

Für ausgiebige Feierlichkeiten hatte Geburtstagskind Dennis Schröder am Tag vor dem größten Basketball-Spiel seiner Karriere keine Zeit. Dem Kapitän und seinem Team bietet sich nach dem Aus der Superstars Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo und Nikola Jokic eine einmalige Chance, die begeisternden Tage der Heim-EM mit dem Titel in Berlin zu krönen.

„Wir haben erwartet, soweit zu kommen, aber unsere Mission ist noch nicht beendet“, sagte Bundestrainer Gordon Herbert vor dem mit Spannung erwarteten Halbfinale gegen Weltmeister Spanien am Freitag (20.30 Uhr/RTL und Magentasport).

Herbert stehen alle Spieler zur Verfügung

Am Tag vor dem Klassiker gegen den dreimaligen Europameister herrschte bei den Deutschen eine gelöste Stimmung. Herbert hatte im Training in der Max-Schmeling-Halle alle zwölf Spieler zur Verfügung, auch die zuletzt angeschlagenen Franz Wagner, Johannes Voigtmann und Nick Weiler-Babb waren dabei. Gegen Ende der Einheit schnappte sich Schröder kurzzeitig sein Handy, um an seinem 29. Geburtstag für laute Musik aus der großen Box zu sorgen. Danach unterhielt sich der Point Guard eine Weile mit Herbert und machte dabei weiter munter ein paar Dreipunktewürfe. Von Nervosität vor dem großen Spiel war bei den Deutschen nicht viel zu spüren.