Basketball Starker da Silva: „Olympia ist natürlich im Hinterkopf“

Schließlich steht im Sommer mit den Olympischen Spielen in Paris das nächste Highlight an. Und nachdem da Silva die WM in Asien, bei der Deutschland in Manila völlig überraschend Gold gewonnen hatte, knapp verpasst hatte, will er bei Olympia unbedingt dabei sein. „Olympia ist natürlich im Hinterkopf“, sagte der geborene Münchner. „Es wäre ein Traum, in Paris dabei zu sein.“